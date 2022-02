Echtpaar Nieuwleusen bezorgd om Oekraïense kinderen met een handicap: ‘We bidden voor Pavlika’

D66 en Gemeentebe­lan­gen in Dalfsen hebben het met elkaar aan de stok over verkie­zings­de­bat: ‘Drammers’

Een publiek statement van D66 in Dalfsen, waarin het Gemeentebelangen bekritiseert omdat die partij weinig voelt voor een verkiezingsdebat in het theater, is slecht gevallen. De lokale en verreweg grootste club in de gemeenteraad kaatst terug: ,,D66 zit te drammen. Debat, debat, debat.” De strijd om de kiezer is begonnen.

10 februari