Eenzame Daniëlle (59) in tranen dankzij 10.000 kaarten van over de hele wereld: ‘Ik vind dit zó bijzonder’

Hengelaars juichen om vangst van vette zeeforel bij Dalfsen: de Vecht als eldorado voor vissers

14 november De groepsapp binnen het waterschap en de sportvisbond ontplofte bijna van enthousiasme, toen onlangs een foto van een forse zeeforel werd gedeeld. Een knoeperd van 77 centimeter, gevangen in de Vecht. Uniek, want zo'n grote hadden ze in die rivier nog niet gevonden. Een tussenresultaat in het project Swimway Vecht, dat twee jaar terug is gestart en waarbij vissen worden gevolgd.