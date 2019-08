Eerste Dalfser Ladiesrun vanaf Oude Station vooral 'voor de leuk’

,,Daar is niet echt een reden voor. Het leek ons gewoon leuk, een keer wat anders. In deze regio kennen we heel veel hardloopwedstrijden; Dalfsen zelf heeft al de Station tot Stationloop en straks in september het Loopfestijn, maar nog geen Ladiesrun. Blijkbaar is daar veel animo voor, want de inschrijving begon op 1 mei en na een paar weken zaten we al vol. De meeste vrouwen komen uit Dalfsen en omgeving, maar ook uit de wijdere regio.’’

Aan deze eerste editie kunnen maar honderd dames meedoen. Waarom zo weinig?

Hoe ziet het parcours eruit?

,,We hebben een ronde uitgestippeld over verharde en onverharde wegen door de omgeving van het Oude Station. Na de start gaan de loopsters eerst een stukje richting het dorp, om vanaf 'het Huis over de brug’ rechtsaf te slaan en via het pad dat daar een paar jaar geleden is aangelegd door de uiterwaarden richting kasteel Rechteren te rennen. Als ze het kasteel zien moeten ze de dijk oplopen en gaan dan via het fietspad over de Rechterensedijk weer richting het station, om daarna nòg een rondje te maken. De totale lengte komt daarmee op 7,8 kilometer. Verkeersregelaars zorgen voor een veilig verloop. Na de finish volgt een gezellig samenzijn, want die gezelligheid staat voor ons voorop.’’