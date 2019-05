Eerste graskaas van het Vechtdal officieel gepresenteerd bij Kaasboerderij Heileuver

Op diverse plaatsen in het Vechtdal werd zaterdag klokslag twaalf uur de eerste graskaas van het seizoen gepresenteerd. Bij Kaasboerderij Heileuver in Dalmsholte werd de kaas aangesneden door een Japanse student die over enkele jaren een meester-kaasmaker hoopt te zijn in eigen land.

Eerst maar eens afrekenen met een mythe. ,,Veel mensen denken dat kaas een typisch Nederlands product is, maar dat is niet zo”, weet Marinus Post, mede-eigenaar en kaasmaker van Heileuver. ,,Ver voor onze jaartelling molken ze de koeien al in de gebieden rond de Tigris en de Eufraat, zeg maar het tegenwoordige Irak. In Nederland waren we er ook wel vroeg bij, maar pas in de Middeleeuwen begonnen we hier grootschalig kaas te maken. En door de internationale handel in de Gouden Eeuw werden we er beroemd mee.”

Japanners

Quote Er is geen wetenschap­pe­lijk bewijs voor, maar zelf geloof ik ook dat het gezonder is Marinus Post Hoe dan ook, Japanners komen nog steeds naar Nederland om de kunst van het kaasmaken machtig te worden. Zoals Kazunori, een Japanse student die, gehuisvest in Enschede, sinds maart van dit jaar een jaar stage loopt bij Heileuver. Joke van de Crommert van Heileuver kondigt hem voor enkele tientallen belangstellenden aan als iemand die ‘volgend jaar een volleerd kaasmaker is’ en hangt hem ook een zelfgemaakte medaille om met woorden van die strekking. Toch heeft Kazunori na zijn stage in eigen land nog een jaar studie te gaan in eigen land. ,,Maar daarna wil ik me vestigen als zelfstandig kaasmaker”, zegt hij.

Graskaas

De presentatie van de eerste graskaas is altijd een officieel moment. Vijf weken geleden gingen de circa zestig Holstein-koeien van Heileuver voor het eerst weer de wei in. ,,Het gras komt dan als het ware ook tot leven, mede door de zon”, vertelt Post. ,,Het verse gras bevat caroteen en de koeien die het eten, geven in die eerste weken melk die anders van samenstelling is dan in de rest van het jaar. De kaas wordt er iets vetter en romiger van en is ook iets geler van kleur. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor, maar zelf geloof ik ook dat het gezonder is.”

Seizoensplek