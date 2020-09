Eerste scholieren uit Nieuwleusen maken kennis met project Archeokuil

Theaters Hardenberg en Dalfsen tevreden over kaartver­koop: door corona wel dubbel gevoel

12 september Jan Maarten Veurink is tevreden over de voorverkoop voor het najaarsprogramma van het Hardenbergse theater de Voorveghter. Ook Stefna Bruntink van theater De Stoomfabriek in Dalfsen klaagt niet. Al was het zonder corona natuurlijk een debacle van jewelste geweest.