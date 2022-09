Eigen boot staat centraal in de traditionele ludieke video van Kachel FM uit Hoonhorst

Leven zoals Lemmy? Nee, dat is niets voor rocker Jim Zwinselman uit Lemele: ‘Misschien houd ik het daarom aardig vol’

Strand of Oaks, Jimmy Diamond, Bökkers, Boogie Monster, gitaardocent, studiomuzikant, producer. Welkom in het roestvrijstalen rockersleven van Jim Zwinselman (25) uit Lemele. Even is-ie in Nederland, morgen speelt hij in Zwolle. Dan wacht Engeland alweer. Hoe houdt-ie het vol? ,,Ik waardeer rock-’n-roll-clichés als Lemmy, zelf gebruik ik niets.’’

1 september