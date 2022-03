Eigenaar loonwerkbedrijf Dalfsen ziet poging mislukken om bedrijfswoning in te palmen

In een einduitspraak stelt de Raad van State vast dat de bedrijfswoning voor meerdere bedrijven bedoeld kan zijn en niet alleen voor het loonwerkbedrijf van H. Zielman. En aangezien de huidige bewoners van de woning een bedrijfje hebben, mogen ze in de bedrijfswoning blijven zitten. Die woning is in ieder geval niet een-op-een gekoppeld aan het loonwerkbedrijf dat op de rest van het perceel is gevestigd. Voor de bewoners is de uitspraak een opsteker, want de gemeente Dalfsen hoeft nu geen handhavingsactie te beginnen.