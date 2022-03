Eigenaar loonwerkbedrijf in Dalfsen eist dat gemeente zijn familie met haar ‘nepbedrijf’ van het erf zet

Minister Mark Harbers bezegelt met krabbel officieel aanpak van N35: ‘We gaan met elkaar aan de slag’

Het is nu officieel in kannen en kruiken. Het Rijk en de provincie Overijssel gaan na een jaar voorbereiden aan de slag met de miljoenen-upgrade van de rijksweg N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Donderdag zette Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, zijn handtekening onder de plannen in restaurant Het Buitenhuys, vlak bij de N35 in Heino. ,,De ondertekening is niet iets van een simpel stuk papier. Het betekent dat we met elkaar aan de slag gaan.’’

3 maart