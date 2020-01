Einde in zicht na jaren van bouwen aan nieuw Waterfront voor Dalfsen

Sukerieje vertrouwt op toekomst in Dalfsen: ‘Stoppen is echt geen optie’

23 januari Eigenaren en medewerkers van restaurant Sukerieje in Dalfsen hebben alle vertrouwen in een zonnige toekomst in de Witte Villa. Ook wanneer de gemeenteraad van Dalfsen maandagavond besluit geen 70.000 euro uit te trekken voor een noodzakelijke magazijnruimte. ,,Dan zullen we naar andere oplossingen moeten zoeken”, zegt eigenaar Jan Hogenkamp. ,,Stoppen is echt geen optie. Daarvoor hebben we er te veel in geïnvesteerd.”