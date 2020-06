Eindelijk weer uit eten: ‘Wat een vrijheid om deze luxe weer te hebben’

Theater De Stoomfa­briek experimen­teert met dertig man publiek

13:24 Aanvankelijk dacht Theater De Stoomfabriek in Dalfsen aan een start na de coronahectiek pas in september. Maar nu er vanaf 1 juni weer mogelijkheden zijn om een klein beetje publiek te ontvangen, begint het te kriebelen. Het is nog wel aftasten wat mogelijk is binnen de nieuwe coronaregels.