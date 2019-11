Eis 5 jaar celstraf tegen Nieuwleusens stel voor afpersen en mishandelen deurwaarder met stalen pijp

Grote problemen

Klap in het gezicht

Ook Dennis D. toonde weinig vertrouwen in justitie en politie: ,,Wat we ook doen, het blijkt uit alles dat de rechtbank een totale tunnelvisie heeft en alles van ons maar van tafel veegt. Waarheidsvinding doet u blijkbaar niet aan. Daarom weiger ik om verder nog maar iets meer te zeggen.’’ De rechter: ,,Dat is een klap in het gezicht van de rechter. De rechtbank is benieuwd naar uw verhaal. Of we er in meegaan is een tweede. Maar we zijn niet bevooroordeeld.’’