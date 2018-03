Ministers op bezoek in Vechtdal

5 maart Twee ministers brengen deze week een bezoek aan het Vechtdal. Vicepremier en minister van volksgezondheid, welzijn en sport brengt op woensdag 7 maart, 's avonds om negen uur, een bezoek aan Startershuis DOEN in de Kastanjehof in Hardenberg. Landbouwminister Carola Schouten komt op zaterdag 10 maart. Op uitnodiging van De CU-afdelingen Ommen Dalfsen is ze 's middags te gast in De Wiekelaar in Oudleusen, voordat ze afreist naar Hardenberg, om daar de NoaberschapsAward uit te reiken.