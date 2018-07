Ellenbroeksbrug herrijst op schaal in Lemelerveld

Video Kulturhus De Spil Nieuwleu­sen klaar voor gebruik

10:18 “Als ik hier loop dan voel ik de inspiratie, de warmte. Het is een erg huiselijk, transparant gebouw. Echt een pand dat uitnodigt tot ontmoeting.” Manager Stefan Keijzer (33) steekt zijn enthousiasme over het nieuwe Kulturhus De Spil in Nieuwleusen niet onder stoelen of banken. Gisteren werd het officieel opgeleverd door de bouwers. Vandaag al begint het ‘inhuizen’ en brengen verhuizers de eerste spullen van de toekomstige gebruikers.