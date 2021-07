Ellende door hoosbui in Dalfsen niet voorbij: natte kelders door hoog waterpeil

Eerste paal kan in najaar de grond in voor luxueuze woningen in park ’t Holt bij Dalfsen

1 juni Niets staat de bouw van een luxueus woning- annex recreatiepark aan de Vecht bij Dalfsen meer in de weg. Praktisch alle procedures zijn doorlopen, waardoor naar verwachting nog dit najaar de eerste schop de grond in kan. Acht van de negen woningen voor permanente bewoning zijn er al lang en breed verkocht. En die laatste zal ook snel van de hand gaan, verwacht initiatiefnemer Bennie Buitenhuis ,,Want dit is een unieke plek om te wonen.’’ Vijf vragen aan hem over park ’t Holt.