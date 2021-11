Energiefonds in Dalfsen voor ondersteuning van huishoudens met een smalle beurs

Bestuur­ster knalt tegen boom bij Dalfsen: auto rolt op de kop

Op de Tolhuisweg tussen Vilsteren en Dalfsen is maandagmiddag rond 12.30 uur een blauwe auto op het dak beland, nadat de bestuurster tegen een boom was geknald. De vrouw is behandeld door ambulancepersoneel en per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Zwolle.

1 november