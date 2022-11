Energietoeslag eerlijker verdelen in Dalfsen met Noodfonds: ‘Wees solidair met je dorpsgenoten’

Wat is de stichting Noodfonds Dalfsen?

Bos: ,,Die is afgelopen voorjaar opgericht en kent twee zelfstandige werkgroepen: ‘Welkom in Dalfsen’, die eerder dit jaar bijdroeg aan de opvang van 180 Oekraïense vluchtelingen, en ‘Dalfsen geeft warmte’. Met die laatste actie konden we eerder dit jaar, dankzij hulp van velen, al 160 huishoudens blij maken met een cadeaukaart van de plaatselijke supermarkten.”

,,Ditmaal roepen we inwoners die het kunnen missen op om een deel of hun gehele energietoeslag – zowel in november als in december 190 euro, dus in totaal 380 euro – beschikbaar te stellen voor mensen die echt in de problemen zijn gekomen door de sterk gestegen energiekosten en de forse inflatie.”

Hoe ziet de actie eruit?

,,Mensen die willen doneren, kunnen een bedrag overmaken naar het noodfonds. We verdelen het totaalbedrag in de vorm van cadeaukaarten van de plaatselijke supermarkten evenredig over mensen die financieel in de knel zitten en dat bij ons gemeld hebben. We weten niet hoeveel er gaat binnenkomen, maar de eerste signalen zijn bemoedigend. Bovendien hebben we al 10.000 euro voor dit doel ontvangen van Nieuwleusen Synergie, dus dat is een goede basis.”

Hebben jullie signalen dat het aantal gezinnen met geldproblemen toeneemt?

,,Ja. Er was al langer een groep die het moeilijk had, maar daar is nu een nieuwe groep van middeninkomens bijgekomen. Mensen die hun vaste lasten voorheen prima konden betalen, maar door de sterke prijsstijgingen opeens niet meer.”

Kan iedere inwoner van Dalfsen zich aanmelden?

,,Ja. Het noodfonds is in eerste instantie opgezet door de kerken, maar je hoeft daar niet bij aangesloten te zijn. We stellen ook geen eisen qua inkomen, want je kunt echt op elk inkomensniveau in de problemen komen. Aanmelden kan tot 1 december, juist omdat we het geld in de laatste maand van het jaar willen uitkeren. Bovendien start de extra financiële steun van de gemeente vermoedelijk in januari.”

Blijft het bij eenmalige steun of hebben jullie meer plannen?

,,We willen ook structureel helpen. We geven de waardebonnen persoonlijk af en wijzen de mensen daarbij op allerlei regelingen, zoals duurzaamheids- en energiesubsidies. Veel mensen blijken die regelingen niet kennen.”

,,Zoals de 90 euro korting die de Dorpen van Morgen tot half december geven op een investering in duurzaamheid, of de regelingen van de gemeente. In veel gevallen kan daarbij ook praktische hulp worden geboden. Ook geven we een folder met besparingstips mee.”

Meer informatie staat op www.noodfondsdalfsen.nl. Giften kunnen naar NL66ABNA0109944216 van Noodfonds Dalfsen o.v.v. ‘Dalfsen geeft warmte’.