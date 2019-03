Enkelband moet Arnhemse afperser Patrick weghouden bij zijn slachtoffer in Dalfsen

Politie rukt uit voor 'gewapende overval’ bij seniorento­neel Lemeler­veld: ‘pure reclame voor ons spel’

13:35 ‘Dit is een overval!’, roept een acteur van het seniorentoneel Lemelerveld woensdagmiddag in kulturhus De Mozaïek. Luidkeels, goed gespeeld en de boodschap is duidelijk. Op de gang schrikt iemand zich echter een hoedje, en niet veel later staat een legertje politiemensen klaar om de oefenlocatie te bestormen. Té goed geacteerd. ,,Dit is pure reclame voor ons spel.”