Eredivisie-verlies doet pijn in Dalfsen: ‘Ik heb zoveel gegeven de laatste jaren’

Overijssel­se varkensboe­ren praten over ‘bezetting Boxtel’, advies: plaats bordjes verboden toegang

15 mei Geen veertig maar uiteindelijk zelfs tachtig varkenshouders discussieerden gisteravond over de bezetting van een varkensstal in Boxtel. ,,Iedereen beseft dat het hem of haar ook kan overkomen, morgen, vandaag of over een jaar’’, vertelt Johnny Hogenkamp uit Oudleusen, die op zijn eigen erf gastheer was voor zijn collega’s. Ze gaven elkaar tips en adviezen.