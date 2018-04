Erevoorzitter Nieuwleusen nu ook Ridder

Van den Berg was jarenlang de voorzitter en het gezicht van de voetbalvereniging SV Nieuwleusen, waar hij al sinds 1966 lid van is. Vele jaren speelde hij als 'brutale' aanvaller in het eerste elftal, daarnaast was hij er actief in de feest- en sponsorcommissie waarvan hij ook mede-oprichter was. In 2008 vond hij het na veertien jaar voorzitter te zijn geweest tijd om een stapje terug te doen.