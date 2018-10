Erica van Lente voelt zich thuis in Nedersaksisch taalgebied

,,Het leek net of ik zat te wachten op de eindexamenuitslag‘’, roept Erica van Lente als ze wordt gevraagd of het spannende uren waren toen de raad van Dalfsen zich vanavond boog over haar kandidatuur voor het burgemeesterschap in de Vechtdal-gemeente.

,,Ik ben blij, maar ook nog beduusd, want het is nog heel vers’’, zegt de 39-jarige Groningse PvdA-politica. Kort nadat de spreekwoordelijke witte rook opsteeg boven het Dalfser gemeentehuis stromen de felicitaties binnen op haar mobiel. ,,Ik ben heel vereerd met deze voordracht, want er was een ruime keus met 46 kandidaten. Dan weet je natuurlijk nooit hoe het loopt.’’

Buitenkans

Van Lente, die nu nog met haar partner in Groningen woont, reageerde enthousiast op de Dalfser vacature. ,,De profielschets sprak me heel erg aan, ik zie het als een buitenkans. Ik zie ontzettend veel dingen waarin ik iets kan toevoegen en waar ik enthousiast van word.’’

Buurtschap Lent(h)e

Van Lente is geboren in Arnhem, groeide op in Lelystad en woonde ook korte tijd in Enschede. Kende ze Dalfsen al voordat daar die mooie burgemeesterspost vacant kwam? ,,De gemeenschap niet, want ik moet eerst al die mensen leren kennen. Maar de plaats kende ik al wel. Mijn achternaam heeft te maken met de gelijknamige Dalfser buurtschap. Daar woont nog steeds familie van mijn vaders kant. En mijn grootouders komen uit Raalte, waar ik ook vaak kwam. Ook met allerlei toeristische uitjes kwam ik wel in Dalfsen en het Vechtdal. En afgelopen maandag nog was ik toevallig in Dalfsen op een symposium met de politie in Mooirivier.’’

Nedersaksisch

,,In het Nedersaksisch taalgebied voel ik mij gewoon thuis. Ik ben blij dat ik op een ander plekje in dat hele gebied nu een prachtige kans kan grijpen.’’ Zelf ‘plat proaten’ doet ze niet. ,,Maar ik versta het goed, ik ben goed in training geweest bij mijn grootouders. Gronings verstond ik ook prima.’’

Medio januari