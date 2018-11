Evert Runhart (79), clubman van USV, overleden

Nadat bij hem een aantal weken geleden een agressieve hersentumor werd geconstateerd en hij sindsdien verstek liet gaan op de club, had het bestuur een haast onmogelijk karwei om alle vrijwilligerstaken van Runhart onder te brengen. ,,Hij deed zoveel dingen”, zegt voorzitter Michiel Smudde. ,,Hij is er nu twee weekenden niet geweest en dan denk je met een hele ploeg mensen tot een verdeling van zijn taken te komen. Maar loop je tegen talloze, kleine zaakjes aan waar je nooit bij nadenkt. De vaatdoekjes waren op, want ja, die zaten in de droger van Evert. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dan zijn dit soort dagen op de club, nu Evert er niet meer is, heel confronterend.”

Zeven dagen per week

De vrouw van Runhart overleed en sindsdien stopte hij zijn ziel en zaligheid in Union SV. Hij was zeven dagen per week op sportpark Hulsterlanden, waar hij ’s ochtends de deur opende en ’s avonds weer afsloot. Hij zette er thee, nam eitjes mee voor de vrijwilligers en ruimde aan het eind van een voetbalzondag de kratten bier en andere emballage op. Hij hield van mopperen, maar was stiekem maar wat trots toen hij zichzelf op het enorme billboard langs de A28 zag staan. Genomineerd door USV, voor de clubheldenverkiezing van het Algemeen Dagblad. ,,Dat vond-ie hartstikke mooi”, herinnert Peter Meijerink, toenmalige voorzitter van de vereniging. ,,‘Moet dat allemaal wel’, zei hij dan, maar uiteindelijk vond Evert het geweldig. Een bromsnor, maar met enorm veel hart voor de zaak. USV was de 24-uurseconomie van Evert. Hij was er gewoon altijd.”

Zichtbaar minder

De laatste maanden ging het al zichtbaar minder met Runhart - ‘ik doe het werk graag, want USV zit in mijn hart’ - en de club maakte zich nadrukkelijk zorgen om haar trouwste vrijwilliger. Voorzitter Smudde ging een paar weken terug met hem naar de huisartsenpost en daar bleek het al snel mis te zijn. ,,Hij stak het onder stoelen en banken, want hij had natuurlijk daarvoor al pijn en van alles. Hij is bijna in het harnas gestorven en USV was letterlijk tot de dood zijn club. Gelukkig hebben we Evert met een onderscheiding een eervol afscheid kunnen geven.”

Uitvaart