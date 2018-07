Ex-voorzitter Vechtdal FM voor derde keer veroordeeld voor fraude

Voormalig omroepvoorzitter Jan van de V. (56) uit Nieuwleusen is vandaag door de politierechter in Zwolle veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het verduisteren van negenduizend euro. Ook kreeg hij een meldplicht bij de Reclassering opgelegd en moet hij van de rechter meewerken aan een afbetalingsregeling.

Van de V. had vanwege zijn voorzitterschap van Vechtdal FM de beschikking gekregen over een bankpas. Die gebruikte hij om bijna een jaar lang bij pinautomaten steeds kleine bedragen van de omroep te stelen. Vorig jaar zomer kwam het bedrog uit, waarna Van de V. aan de kant is gezet.

Hoeveel Van de V. precies opnam was tijdens de zitting punt van discussie, maar uiteindelijk deelden de omroep en de ex-voorzitter het verschil.

Delictpatroon

Tijdens de zitting bleek dat Van de V. twee keer eerder is veroordeeld voor fraude, in 2007 en 2009. Volgens een reclasseringsrapport is bij hem een 'delictpatroon' te ontwaren. "U zoekt bij problemen een uitvlucht in dit soort middelen", zo citeerde de politierechter uit het rapport. Van de V. schreef zijn daden ook dit keer toe aan financiële problemen. Die leidden er volgens hem onder meer toe dat hij uit zijn huis werd gezet.

Zonde

Omdat er van terugbetalen niets terecht kwam deed voorzitter Gerrit Westerman van omroepstichting L.O.D.O.N., waar Vechtdal FM onder valt, aangifte. De politierechter verbaasde zich erover dat Van de V. een jaar na dato nog steeds niet is begonnen met afbetalen. "U had vertrouwen kunnen winnen door alvast te beginnen. Ook als gebaar van goede wil en bewijs van inzicht in de zonde", hield de rechter hem voor.

De officier eiste 60 uur taakstraf, de rechter legde 120 uur op, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hij ging niet mee in de eis tot het opleggen van een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

