Familie Radstake uit Dalfsen ruilde voor tv-show hun natuurwoning in voor luxe villa: ‘Water van jacuzzi stonk naar chloor, dat kan nooit goed zijn’

Video en update Grote verwoesten­de brand bij wegrestau­rant De Lichtmis is geblust

12 augustus In wegrestaurant De Lichtmis brak vanmiddag een verwoestende brand uit. De bovenverdieping van het pand is volledig afgebrand, zo constateerde de brandweer. In de verdieping eronder, waar het restaurant zit, is enorm veel rook- en waterschade. Even voor zeven uur was de brand geblust.