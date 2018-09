Familie Visscher uit Dalfsen zamelt geld in voor Noord-Korea

Anja en Erwin Visscher uit Dalfsen organiseren zaterdag een Open dag op hun kippenboerderij. Dit om geld in te zamelen voor Christenen in Noord-Korea.

Jullie zamelen geld in voor Noord-Korea, waarom doen jullie dat?

Anja Visscher: ,,Omdat mensen in Noord-Korea niet Christelijk kunnen zijn en alleen mogen geloven in hun leider. Ouders kunnen hun kinderen niet eens vertellen over God, omdat kinderen er dan op school over zouden kunnen vertellen en gezinnen dan uit elkaar worden getrokken. Mensen worden gevangengenomen en veel mensen proberen te vluchten naar Zuid-Korea of China. Daarom reizen we in oktober volgend jaar naar Zuid-Korea, vlak bij de grens met Noord-Korea."

Hoe zijn jullie bij Noord-Korea als goed doel terecht gekomen?

,,Ik maak deel uit van een gebedsgroep, waar we ook samen werken met Open Doors. Die organisatie organiseert reizen naar het buitenland om hulp te bieden aan Christenen. Daarbij hebben ze ook de Muskathlon, waar je gaat hardlopen, fietsen of wandelen in het buitenland voor een goed doel. Wij doen daar samen met vrienden aan mee. Zelf ben ik al vier keer eerder naar het buitenland geweest voor zo'n actie, waarvan twee keer met mijn man Erwin."

Wat gaan jullie daar allemaal doen?

,,We gaan in een etmaal ruim zestig kilometer wandelen. Bovendien gaan we in gesprek met mensen die vanuit Noord-Korea naar Zuid-Korea zijn gevlucht en bekijken we daar de grens. We brengen voedsel en bijbels daarheen. Het gaat om praktische en geestelijke hulp. Het is erg mooi dat je zoiets voor anderen kunt doen."

Hoeveel geld is daarvoor nodig?

,,Per persoon moet je tienduizend euro meenemen. Om dat geld bij elkaar te krijgen, organiseren we diverse acties. Zo zijn er mensen die bijvoorbeeld taarten bakken om te verkopen. Wij organiseren vandaag een open dag op het erf van onze kippenboerderij aan de Hessenweg 91 in Dalfsen."

Wat is er allemaal te doen tijdens de open dag?