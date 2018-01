FC Ankum wervelt op Bukkumtoernooi

Regio met frisse duik nieuwe jaar in

19:10 Honderden sportievelingen hebben zich in de regio op meerdere plekken aan een nieuwjaarsduik gewaagd. Zo gingen bij de Zwolse Milligerplas 400 mensen het water in. Bij Schokkerhaven in Noordoostpolder doken 260 mensen het frisse water en bij het Natuurbad Heidepark in Lemelerveld was er een tiental dat de sprong waagde. In de Reest werd op initiatief van motorclub De Antrappers uit de Wijk een duik genomen waarvan de opbrengst naar twee plaatselijke goede doelen ging. Met circa tien graden op de thermometer leek het aangenaam, door het straffe windje voelde het een stuk kouder aan bij de Nieuwjaarsduik van zwem- en polovereniging De Grunte in de Hardenbergse recreatieplas De Oldemeijer. Toch kwamen er 251 deelnemers op de Nieuwjaarsduik af.