Felicitatiedienst verrast Dalfser geslaagden: 'Wat leuk, prachtig dit!'

video Dalfsena­ren willen duizend­poot als nieuwe burgemees­ter

16:00 Een betrokken verbinder in de gemeenschap, een initiatiefrijke aanjager in de regio en een dienend leider in het gemeentehuis. ,,Waar vind je zo'n duizendpoot?" vraagt de bejaarde mevrouw Twisterling zich af. De Dalfser gemeenteraad heeft een duidelijk beeld van waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen, net als de mensen in het dorp.