Fietje (77) vindt duurdere invalidenparkeerkaart in Dalfsen ‘oneerlijk’

Bernhard Kootstra, zelf onteigend langs N340, adviseur van anderen: ‘het is geen cadeautje dat je uitpakt’

2 november De bomen die de nieuwe aansluiting van de A28 bij Zwolle en de N340 richting Dalfsen, Ommen en Hardenberg in de weg staan worden op het moment gerooid, en het duurt niet lang meer voor de provinciale hoofdroute door het Vechtdal daadwerkelijk wordt aangepakt. Belangrijke rol in de totstandkoming is er weggelegd voor Bernhard Kootstra, die op de achtergrond met zijn bureau tientallen aanwonenden bijstond terwijl de provincie aan het onteigenen sloeg. ,,Het doet mij wat als ik van een nood, want dat is het, een deugd kan maken.”