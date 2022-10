Fietsenbezitter pakt Dalfsen succesvol aan na onzorgvuldige stickeractie: ‘Met mijn fiets is niets mis’

Pastoor uit Ommen viert 25 jaar priester­schap, maar is voor ‘pure ontspan­ning’ al 40 jaar scheids

Drie gele kaarten trok André Monninkhof zaterdagochtend op sportpark De Boekweit, waar hij het duel tussen JVC Dedemsvaart onder 15 en WHC in goede banen leidde. ,,Het was een spannende pot op het scherpst van de snede, Dedemsvaart won met 4-3. Leuk om te mogen fluiten, dat is pure ontspanning voor mij’’, zegt de 61-jarige scheids die ook de leidsman is van een elftal katholieke kerken in Noordoost-Salland.

16 oktober