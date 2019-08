Fietser gewond na botsing met zijspanmotor in Lemelerveld

Bruuthus, de rauwe gitaarrand van Salland en het Vechtdal

17 augustus Berthus Westerhuis is een pionier in de metal- en zwaardere hardrockscene, hoewel hij dat zelf misschien niet in de gaten heeft. Biograaf Wouter Groote Schaarsberg wel, en daarom rondt hij binnenkort een boek over Bruuthus de gitarist af. Als ode aan het soms onaangepaste leven in Salland en het Vechtdal.