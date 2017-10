Fietsers beter beschermd in Nieuwleusen

Meerdere woninginbraken gepleegd in Nieuwleusen

11:27 In Nieuwleusen zijn dinsdag twee woninginbraken gepleegd. Tussen 16.30 en 20.15 uur werd ingebroken in een woning aan de Marke van Leusen. Tussen 18.15 en 20.45 uur was een woning een paar straten verderop het doelwit, aan de Burgemeester van Höevellstraat.