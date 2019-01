Fietssnelweg Zwolle-Hardenberg lift mee op gunstige aanbesteding N340

Tekort aan woningen Dalfsen stijgt

26 januari Dalfsen moet een flinke woningvoorraad bijbouwen wil de gemeente aan de vraag blijven voldoen. Er is sprake van een berekend tekort van 1327 woningen tot 2023. Een flink aantal nieuwkomers verklaart de gestegen druk op de woningmarkt. Ook het aantal starters dat een betaalbare woning zoekt is gestegen. Aan dure woningen, zowel in de huur- als koopsector, is geen gebrek.