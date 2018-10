File door ongeluk in avondspits op A28 bij Nieuwleusen

Het ongeval gebeurde even na half zes op de linkerrijstrook ter hoogte van de afrit Nieuwleusen. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Omstreeks 18.00 uur stond er bijna 10 kilometer file.

In eerste instantie werd de linkerrijstrook afgesloten. Daardoor moest het verkeer zich over twee in plaats van drie rijbanen verplaatsen. Later werd de afhandeling van het ongeluk op de rechterrijstrook voortgezet, waarna deze werd gesloten voor verkeer. De linkerrijstrook was toen weer open.