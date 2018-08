FNV eist schadevergoeding voor ex-chauffeurs Dikken Transport uit Nieuwleusen

Vakbond FNV en het pensioenfonds geven het gestopte bedrijf Dikken Transport uit Nieuwleusen een week de tijd om in te gaan op hun vordering, anders stappen ze naar de rechter. Ze willen in totaal tienduizenden euro's aan schadevergoeding voor de werknemers die vorige maand per brief en WhatsApp vernamen dat de onderneming ophield te bestaan.

,,We zijn klaar met onze dossieropbouw. Er is een vordering naar de advocaat van Dikken Transport gegaan. Contracten zijn niet goed opgezegd, er is geen opzegtermijn in acht genomen. We geven hen een week de tijd, anders gaan we naar de rechter", zegt Cindy Onvlee van vakbond FNV. Volgens haar is tevens sprake geweest van een postbusconstructie, waarbij personeelsleden via een Duits contract werkten en te weinig pensioenopbouw hadden.

Nieuwe baan

Dikken Transport had vijftien werknemers. ,,De meeste mensen hebben gelukkig al een nieuwe baan, maar dan nog vinden we dat er een vergoeding moet komen voor de manier waarop de contracten zijn opgezegd."

Dikken liet zijn personeel begin juli weten aan het eind van de maand zijn bedrijf te stoppen, omdat hij 'meer tijd wil voor andere dingen'. Chauffeurs moesten uitkijken naar ander werk en vrijwel meteen vakantie opnemen.

'Netjes afgehandeld'

Dennis Dikken laat via zijn vrouw weten het bericht van het FNV bijzonder te vinden. ,,Want wij weten nog van niks. Alles is netjes afgehandeld en iedereen is betaald. We hebben zelfs berichtjes van chauffeurs gehad dat ze blij zijn dat het zo is afgehandeld. Als het bedrijf failliet was gegaan, hadden ze helemaal niets gehad." Een eventuele rechtsgang ziet Dikken met vertrouwen tegemoet.

Alle commotie die ontstond is het gezin niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Dit doet geen recht aan wat mijn man heeft gedaan voor de medewerkers. We hebben zelfs doodsbedreigingen gehad. We doen aangifte tegen het FNV vanwege laster en smaad. Voor ons is het een keer genoeg."

'Zootje'