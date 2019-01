Fortnite-fans spelen fanatiek om een zak snoep in Nieuwleusen

videoEen stuk of vijftien jongens zitten in een zaaltje in kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Oortjes in of koptelefoon op, handen aan de knoppen en de ogen bijna vastgeplakt aan het beeldscherm. Over hun schouder kijken weer andere jongens mee, die af en toe commentaar leveren in een soort geheimtaal.