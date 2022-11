Frontale botsing in mistig Nieuwleusen trekt veel bekijks

Plaatse­lijk Belang Dalfsen stopt ermee; opvolgers van bestuursle­den niet te vinden

Het bestuur van Plaatselijk Belang Dalfsen heeft de vereniging opgeheven, omdat nieuwe opvolgers niet te vinden zijn. De oud-voorzitter maakt zich zorgen: ,,Het is belangrijk dat de samenleving nog voor de besluitvorming bij de gemeente meepraat over belangrijke items in het dorp.’’

2 november