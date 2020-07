Fundering gesloopt OLDO-station ontdekt bij aanleg keerlus in Lemelerveld

Spelersbus­sen Ajax en PEC Zwolle op vol terrein touringcar­be­drijf in Dalfsen: ‘Normaal is alles weg’

5 juli De bussen van Ajax en PEC Zwolle stonden zaterdag bij elkaar op het terrein van South West Tours in Dalfsen. ,,We willen wat reuring creëren, want rustig hebben we het nog steeds. Achter de wolken schijnt de zon, alleen zijn de wolken nu wel heel dik”, zegt Ron Veenhuis, eigenaar van touringcarbedrijf South West Tours.