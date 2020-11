Gecrashte Duitse oorlogsjager bij Dalfsen had nog uitzonderlijk veel munitie aan boord: ‘Levensgevaarlijk’

Video Bergers vliegtuig­wrak bij Dalfsen vinden ‘verrassend snel’ stoffelij­ke resten Duitse oorlogspi­loot

10:05 Wat getuigen van de crash van een Duitse Messerschmitt in januari 1944 bij Dalfsen altijd al hebben vermoed, is sinds gisteren onomstotelijk vast komen te staan. Bergingsspecialisten hebben resten van het stoffelijk overschot van de piloot aangetroffen. Nu is zeker: de Duitse piloot heeft zich niet in veiligheid kunnen stellen en vond in zijn eenmansjager inderdaad de dood.