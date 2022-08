Geen mes gevonden, politie zoekt getuigen na belaging Luca (17) in Hoonhorst

De 17-jarige verdachte die dinsdagavond is aangehouden in Hoonhorst, wordt verdacht van mishandeling van Luca Beumer (17). De politie roept getuigen op zich te melden voor het onderzoek en stelt dat er nog veel niet bekend is over de gebeurtenissen. ‘Een mes werd niet aangetroffen.’

Het is nog onduidelijk wat er die avond exact is gebeurd, zegt Sven Strijbosch, woordvoerder van de politie. Voorlopig wordt niks uitgesloten. Op locatie is gezocht naar het mes en ook is er ter plekke een buurtonderzoek gedaan. De uitspraken die de verdachte volgens Luca Beumer (17) gedaan zou hebben over het ‘haten van Nederlanders’, zijn door de politie niet bevestigd.

Hoe de verwondingen aan de rug, knieën en polsen van het slachtoffer zijn ontstaan, is voor de politie ook nog onduidelijk. Na een melding van een bedreiging met een mes, dinsdag even voor 21.00 uur, werd de eveneens 17-jarige verdachte aangehouden in Hoonhorst. Woensdag aan het eind van de middag is hij vrijgelaten.

Oproep

Via sociale media roept de politie Dalfsen ooggetuigen van het incident, of mensen die meer weten, zich te melden, ‘om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd en aan het incident vooraf is gegaan’.