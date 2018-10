Geen vogel passeert ongezien de Lemelerberg

'Koebadfran­ky' uit Dalfsen laat koeien weer lopen door warm bad

8:27 Hoe gaat het nu met de patiënt? Dat is de eerste vraag die Frank Timmerman (29) stelt als een veehouder hem belt. Vaak ligt de koe in kwestie op de grond, zij kan niet meer op haar eigen benen staan. Dan komt Timmerman met zijn koebad in actie. 'Koebadfranky', zoals zijn vrienden hem noemen, is inmiddels een begrip in Dalfsen en omgeving.