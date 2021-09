Geen windmolenfeest, wel cheque van duizend euro voor tien clubs in Nieuwleusen

De tien ontvangers waren gekozen uit achttien organisaties die belangstelling hadden getoond voor een extra bijdrage in de clubkas. ,,We hebben een voorselectie gemaakt op basis van onze eigen uitgangspunten en daar de leden van Nieuwleusen Synergie over laten beslissen”, legde Holsappel uit. De ingediende projecten werden met name beoordeeld op sociale duurzaamheid.

Kringloopwinkel

Zo bouwden vier meiden uit 2B een windmolen van 4,5 meter hoog. Groep 2D combineerde de voordelen van wind- en zonne-energie in één project. De leerlingen bouwden een windmolenpark op schaal waarvan de wieken in beweging worden gebracht door de energie van zonnepanelen die ernaast staan. ,,Het was niet ons eigen idee. We hebben ze stap voor stap gebouwd aan de hand van lesbrieven”, vertelt de 13-jarige Merle Lindeboom. ,,Maar we vonden het wel leuk dat het echt bleek te werken.” Klas- en leeftijdsgenote Sanne Lindeboom: ,,Het was de eerste keer dat we werkten met elektrotechniek. Daar hebben we wel wat over geleerd.”