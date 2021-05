Gehandicapten in Dalfsen hebben op nieuw voorplein bij gemeentehuis geen duwtje in de rug meer nodig

‘Lang gewacht, niet gezwegen, wel gehoopt en ook gekregen.’ Fietje de Vries verhaspelt als voorzitter van het lokale gehandicaptenplatform in Dalfsen het gebruikelijke gezegde enigszins, maar is deze woensdagmiddag niet minder opgelucht. Ze staat op het voorplein van het gemeentehuis, dat zojuist na een grondige metamorfose in klein comité is heropend. Maar daar moest flink voor geknokt worden, verzucht De Vries. ,,Nu worden we uiteindelijk toch beloond. Dit gemeentehuis is dan eindelijk toegankelijk. En voor iedereen.”