Gemaskerde mannen bezorgen politie Dalfsen kopzorgen met foute 'grap'

Zitplank boot versplintert autoruit in Dalfsen

15 oktober Een vrouw in Dalfsen kreeg vanmiddag de schrik van haar leven. Terwijl ze in haar auto op de Poppenallee in Dalfsen reed werd haar voorruit ineens geraakt door de zitplank van een boot. Ondanks al het rondvliegend glas raakte ze zelf niet gewond.