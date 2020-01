Gemeente Dalfsen wil overleg met organisatoren Paasvuren

Risico's

Fracties van het CDA en Gemeentebelangen reageerden maandagavond in de gemeenteraad bezorgd over het feit dat verscheidene organisatiecomités er nu de brui aan willen geven. In ieder geval in Lemelerveld en in Dalfsen is dat het geval, waarschijnlijk ook in Oudleusen. ,,We zijn ons bewust van de risico's, maar het zou zonde zijn als een zeer gewaardeerde traditie verloren gaat’’ stelde Ingrid Kappert (Gemeentebelangen). ,,Natuurlijk moet de veiligheid gegarandeerd zijn, maar paasvuren zijn een traditie die de buurtschappen samenbreng’’, voegde Bert Ruitenberg (CDA) daaraan toe.