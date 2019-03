Gemeente Dalfsen wil weten waarom ze van ondernemers onvoldoende krijgt

Ook jeugd Nieuwleu­sen is mondig en stunt voor schoolver­kie­zing

12 maart De leerlingen van het Agnieten College in Nieuwleusen kondigen ‘een stunt’ aan en vragen daarbij of de krant aanwezig kan zijn. Of de directie van school dat nu een goed idee vindt of niet, dat maakt Veronique, Luna, Elsbeth en Lotte weinig uit. De jeugd wordt mondiger en laat van zich horen, ook in Nieuwleusen. ,,Ik vind het wel mooi om al die protesten op televisie te zien. Dat willen wij ook.”