Gemeentebelangen buigt zich over ontstane wethoudersvacature in Dalfsen

De fractie van Gemeentebelangen hoopt binnen enkele weken duidelijkheid te kunnen geven over de vervanging van vertrekkend wethouder Klaas Agricola. Die wordt per 1 december burgemeester van de Friese gemeente Dantumadeel, waardoor het college dan wordt gevormd door wethouders Ruud van Leeuwen (Gemeentebelangen) en Jan Uitslag (CDA) en burgemeester Han Noten (Pvd

A). Fractievoorzitter Jos Ramaker benadrukt dat hij eerst met zijn partijgenoten wil overleggen voor Gemeentebelangen een standpunt inneemt, maar heeft wel een persoonlijke voorkeur. ,,Voor de continuïteit is het goed iemand te benoemen die per 1 december de plek van Klaas inneemt, maar ook na de gemeenteraadsverkiezingen van maart beschikbaar is als wethouder."

In het maandelijkse persuurtje van vorige week lieten de zittende wethouders Van Leeuwen en Uitslag weten het best met elkaar tot de verkiezingen in maart uit te willen zingen. Maar daar voegden ze aan toe dat de bal bij Gemeentebelangen ligt, aangezien die coalitiepartij met het vertrek van Agricola een wethouder verliest. Bovendien wilden ze de ontstane situatie eerst in het wekelijkse collegeoverleg met burgemeester Noten bespreken. Dat is inmiddels gebeurd en het zittende college laat inderdaad weten zich afzijdig te houden tot Gemeentebelangen een oplossing heeft bedacht. Daar kan dan nog altijd uit voortvloeien dat Noten, Van Leeuwen en Uitslag het laatste kwartaal met zijn drieën moeten zien te rooien.

Gewaagde stap

Ramaker zegt dat het nog niet zo makkelijk zal worden een structurele opvolger voor zijn vertrokken partijgenoot te vinden, omdat het voor een kandidaat best een gewaagde stap zal zijn. ,,Iemand moet toch zijn baan opzeggen en dan maar afwachten of-ie na de verkiezingen verder kan als wethouder."