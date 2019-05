Gemeentelijke webshop voor arme kinderen slaat aan in Dalfsen

De gemeente Dalfsen lijkt na de opstartproblemen van enkele jaren geleden met de kindercadeaubon een passend en werkend alternatief te hebben gevonden. Er is nu een webshop, waar hulpbehoevenden kinderen voor 400 euro presentjes kunnen uitzoeken, zodat ze mee kunnen doen in de samenleving. Het eerste jaar werd daar gretig gebruik van gemaakt, en vloog er voor bijna 100.000 euro over de digitale toonbank.

Dalfsen introduceerde vier jaar geleden de zogenaamde kindercheque. Kinderen van minima - en net iets daarboven - konden met de bon in de hand bij winkels eens iets leuks voor bijvoorbeeld hun verjaardag uitzoeken of nieuwe voetbalschoenen halen als de oude waren versleten. Dat liep echter al snel tegen nogal wat problemen aan: zo wisten veel ondernemers niet van het bestaan van de bon, wat voor ongemakkelijk situaties in de winkels zorgde. Ouders stonden bij de balie te wachten, terwijl een winkelier naar de gemeente voor navraag belde.

Verkeerde besteding

Ook was de verdeling van 250 euro op een waardebon en 150 euro contant niet ideaal. Niet al het geld werd daardoor voor de juiste doeleinden gebruikt, omdat ouders naar eigen inzicht de 150 euro konden besteden. De gemeente Dalfsen greep in, en schafte de kindercadeaubon af. Daar kwam de webshop voor in de plaats. Ouders met een laag inkomen kunnen zo via de gemeentelijke website een aanvraag invullen. Na een toetsing krijgen de ouders een code voor de webshop, waarna ze speelgoed of andere spullen kunnen bestellen die dan in de winkel kunnen worden opgehaald.

Kindregeling

Het verlaagt de drempel, constateren burgemeester en wethouder nu een jaar met de online shop is gedraaid. Van het maximale aantal van 250 kinderen hebben in 2018 224 gebruik gemaakt van de 400 euro. Dat betekent dat er ruimte is voor meer kinderen en de gemeente vermoedt dat er nog altijd een doelgroep is die wel recht heeft op de zogenaamde kindregeling, maar hier nog geen gebruik van maakt. Vandaar dat een vergelijk wordt gemaakt het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Daar krijgen hulpbehoevende ouders een financieel steuntje in de rug zodat hun kind lid kan worden van een vereniging. Die kinderen hebben vaak ook recht op een bezoekje aan de webshop, maar zijn wellicht niet allemaal op de hoogte.

Lokale ondernemers