Gemeenteraad: Dalfsen staat er financieel een stuk slechter voor dan het nu lijkt

Van wieg tot graf Johan (69) had chronische leukemie: na 33 bestralin­gen doofde het liedje in zijn hoofd

17 juni In het ziekenhuis vroegen ze aan Johan (69) of hij een oude rocker was. ’n Troubadour?! Johan was een karaktervolle man, een Bourgondiër. Met groente of aardappels kon je ’m niet blij maken. ,,Nee, ik krijg nog liever klappen.”