‘Gemengd zwemmen’ mag weer in Lemelerveld, coronamaatregelen beetje versoepeld

Natuurbad Heidepark biedt ook volwassenen weer ruim baan voor een verkoelende duik in het Lemelerveldse zwemwater. Na een geslaagde testdag is de driedeling van het zwembad, die was ingesteld om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen, losgelaten.