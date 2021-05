Gemoederen over ‘ongewenste’ botenverhuur Dalfsen lopen verder op na vergunningverlening

Dalfsen wil meer scholen omvormen tot kindcentra

18 mei Door voor- en naschoolse kinderopvang vaker onder te brengen in schoolgebouwen, kan een ‘doorlopende leerlijn’ voor de jeugd tot twaalf jaar ontstaan. Het leeuwendeel van de Dalfser raadscommissie kon zich gisterenavond vinden in dit uitgangspunt, dat verwoord is in de kadernota Onderwijshuisvesting.