Genoeg te koop op alternatieve kleedjesmarkt in Dalfsen: ‘Dit kan begin van traditie worden’

Restaurant Rosengaer­de krijgt wijkfunc­tie voor ouderen: Dalfsen bundelt krachten

9 april Het restaurant van zorgcentrum Rosengaerde wordt binnenkort opengesteld voor alle senioren in Dalfsen. Op dit moment is het alleen nog toegankelijk voor eigen cliënten, bewoners en hun familieleden. In het restaurant is straks ook plek voor dagbesteding voor niet-geïndiceerde ouderen en ondersteuning van mantelzorgers van Saam Welzijn.